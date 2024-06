NEET-UG पेपर लीक मामले में CBI ने की पहली गिरफ्तारी, छात्रों को खाली स्कूल में दिया गया था प्रश्नपत्र

CBI Makes First Arrests In Bihar In NEET-UG Paper Leak Case : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ‘राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा’ (नीट)-स्नातक’ का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में पहली बार गिरफ्तारियां की हैं और पटना से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने बताया कि मनीष कुमार और आशुतोष कुमार ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को सुरक्षित परिसर कथित तौर पर मुहैया कराए जहां उन्हें लीक हुए प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिकाएं दी गईं। सीबीआई ने नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में 6 प्राथमिकियां दर्ज की हैं। इन दोनों ने छात्रों को खाली स्कूल में पेपर दिया था।