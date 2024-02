सत्यपाल मलिक की हवेली पर CBI का छापा, 3 घंटे तक की जांच

CBI raids the mansion of former Governor Satyapal Malik : जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बागपत जनपद स्थित पैतृक गांव हिसावदा में गुरुवार को गाजियाबाद से सीबीआई की एक टीम पहुंची। यहां 3 घंटे की जांच-पड़ताल करने और मकान की वीडियोग्राफी के बाद यह टीम वापस लौट गई।