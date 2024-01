CJI चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 और समलैंगिक विवाह मुद्दों पर बयान देने से किया इनकार

CJI Chandrachud refuses to give statement on Article 370 and Same sex marriage issues : प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी केंद्र के फैसले को उच्चतम न्यायालय की ओर से बरकरार रखे जाने के मुद्दे पर सोमवार को किसी भी विवाद से बचने की कोशिश की और शीर्ष अदालत के सर्वसम्मत निर्णय की कुछ हलकों में हो रही आलोचनाओं पर टिप्पणी करने से इनकार किया।