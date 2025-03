चीन को मिलेगी लद्दाख में चुनौती, स्थायी रूप से तैनात होगी सेना की 72 डिवीजन

72 divisions will be deployed in Ladakh: भारतीय सेना लद्दाख में एक नई डिवीजन की तैनाती करने जा रही है, इसे '72 डिवीजन' (72 Division) नाम दिया गया है। इसे लद्दाख क्षेत्र में स्थायी रूप से तैनात किया जाएगा। यह कदम भारतीय सेना की रणनीतिक तैयारियों का हिस्सा है, जो चीन सीमा पर जारी तनाव और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम है। लद्दाख भारत-चीन सीमा के निकट स्थित है और इसे अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हमेशा से ही सैन्य दृष्टिकोण से संवेदनशील माना गया है। यह नई डिवीजन, 3 डिवीजन के अतिरिक्त होगी, जो अब तक पूरे लद्दाख क्षेत्र में LAC की जिम्मेदारी संभाल रही थी।