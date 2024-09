महाराष्ट्र में अडाणी ने जीती बिजली आपूर्ति की बोली, कांग्रेस ने महायुति सरकार पर लगाया यह आरोप

Congress accused the Mahayuti government of this regarding the power supply bid : अडाणी समूह के महाराष्ट्र को दीर्घावधि के लिए 6,600 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा और ताप बिजली आपूर्ति की बोली जीतने पर कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि यह महायुति सरकार द्वारा किया गया एक धांधली वाला सौदा है। इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, यह तय है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार करारी हार के साथ सत्ता से बाहर होने जा रही है।