सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने मांगा लोकसभा उपाध्यक्ष पद, NEET का भी उठाया मुद्दा

Congress made this demand in the all party meeting : कांग्रेस ने संसद सत्र से पहले सरकार द्वारा रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के लिए लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मांगा और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) सहित अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा उठाया।