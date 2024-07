कांवड़ यात्रा पर कलह, यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर बवाल

Nameplates are necessary on shops on Kanwar Yatra route: सावन के महीने में होने वाली कावड़ यात्रा से ठीक पहले उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार के एक फरमान से बवाल खड़ा हो गया। यही आदेश उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने भी जारी कर दिया है। दरअसल, इन सरकारों ने फरमान जारी किया है कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर प्रोप्राइटर के नाम का उल्लेख करना होगा।