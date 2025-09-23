Biodata Maker

वंशवाद को ध्वस्त किया! मनीष तिवारी के बयान का राहुल गांधी से क्या संबंध

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (16:49 IST)
लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभा हो, भारतीय राजनीति में वंशवाद की बेल हर जगह लहलहा रही है। भाजपा हो या कांग्रेस दोनों में पिता-पुत्र और दादा राजनीति में रहे हैं या हैं। हालांकि पार्टियां इसे लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं। इसी बीच वंशवाद को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कई एशियाई देशों में मची राजनीति उथल-पुथल को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उनकी इस पोस्ट से नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बीते कुछ वर्षों में एशिया के कई देशों में तख्तापलट हुआ और सरकारें बदल गईं। इस पर मनीष तिवारी ने वंशवादी राजनीति के खिलाफ बढ़ते गुस्से की तरफ इशारा किया। भाजपा ने उनके बयान को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाने के रूप में जोड़ा है। तो क्या वाकई इस पोस्ट से गांधी परिवार की ओर इशारा कर रहे थे।
मनीष तिवारी ने क्या लिखा पोस्ट में
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि "जनरेशन एक्स, वाई, जेड को अब किसी का विशेषाधिकार स्वीकार्य नहीं है। जुलाई 2023 में श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना, सितंबर 2025 में नेपाल में केपी शर्मा ओली और फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने इन पर अपनी छाप छोड़ी है मनीष तिवारी ने कहा कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स ने वंशवाद को ध्वस्त किया किया है या फिर चुनौती दे रहे हैं।
 
बयान को भाजपा ने लपका
भाजपा ने उनके बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जोड़ दिया। भाजपाआईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि जी-23 बागी गुट के सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े 'नेपो किड' राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। मालवीय ने कहा कि "GEN Z को तो छोड़िए कांग्रेस के अपने दिग्गज भी उनकी राजनीति से तंग आ चुके हैं। अब विद्रोह अंदर से ही है।
बहस छिड़ी तो क्या बोले मनीष तिवारी
अमित मालवीय को जवाब देते हुए मनीष तिवारी ने अपने पोस्ट में भाजपा के तर्क को खारिज किया। तिवारी ने कहा कि हे भगवान मैं बस यही चाहता हूं कि कुछ लोग जिंदगी में आगे बढ़ें। इस बहस को कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक घमासान तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि दक्षिण और पूर्वी एशिया के बड़े घटनाक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। इन जगहों पर जो कुछ हो रहा है, उसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं।
 
राहुल गांधी ने GEN-Z से की थी अपील
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर GEN-Z से अपील की थी। उन्होंने कहा था कि देश के GEN-Z संविधान की रक्षा करेंगे। इसके बाद से भाजपा कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी का बयान ऐसे समय में आया जब नेपाल में Gen-Z आंदोलन ने तख्तापलट कर दिया।  भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर GEN-Z का गुस्सा फूटा तो कांग्रेस सांसद को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। dited by : Sudhir Sharma

