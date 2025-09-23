वंशवाद को ध्वस्त किया! मनीष तिवारी के बयान का राहुल गांधी से क्या संबंध

लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभा हो, भारतीय राजनीति में वंशवाद की बेल हर जगह लहलहा रही है। भाजपा हो या कांग्रेस दोनों में पिता-पुत्र और दादा राजनीति में रहे हैं या हैं। हालांकि पार्टियां इसे लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं। इसी बीच वंशवाद को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कई एशियाई देशों में मची राजनीति उथल-पुथल को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उनकी इस पोस्ट से नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बीते कुछ वर्षों में एशिया के कई देशों में तख्तापलट हुआ और सरकारें बदल गईं। इस पर मनीष तिवारी ने वंशवादी राजनीति के खिलाफ बढ़ते गुस्से की तरफ इशारा किया। भाजपा ने उनके बयान को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाने के रूप में जोड़ा है। तो क्या वाकई इस पोस्ट से गांधी परिवार की ओर इशारा कर रहे थे।