दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों पर तैयारी करेगी कांग्रेस, आलाकमान करेगा गठबंधन पर फैसला

Congress will prepare for all the Lok Sabha seats in Delhi : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पार्टी की दिल्ली इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की जिसमें राष्ट्रीय राजधानी की सभी 7 सीटों पर तैयारी करने और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का फैसला किया गया।