देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा? जानें 'शॉटगन' ने क्या दिया जवाब...

Shatrughan Sinha's statement regarding the post of Prime Minister : अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और बनर्जी पार्टी की अध्यक्ष हैं।