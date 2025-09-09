cp radhakrishnan biography: कौन हैं देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पढ़िए हिन्दी बायोग्राफी

Vice President of India : एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। राधाकृष्णन ने चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हराया है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। राधाकृष्णन तमिलनाडु की एक प्रमुख ओबीसी जाति गौंडर से आते हैं उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है और उनका जीवन एक विद्यार्थी, खिलाड़ी और एक समर्पित राजनेता के रूप में विविध अनुभवों से भरा रहा है। उनका राजनीतिक करियर 17 साल की छोटी उम्र में शुरू हुआ था जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनसंघ जैसे संगठनों से जुड़े।

शिक्षा और खेल का सफर सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित वीओ. चिदंबरम कॉलेज से पूरी की, जहां से उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की डिग्री हासिल की। शिक्षा के साथ वे खेलों में भी सक्रिय रहे। कॉलेज के दिनों में वे एक बेहतरीन टेबल टेनिस खिलाड़ी थे और अपने कॉलेज के चैंपियन भी रहे। इसके अलावा, उन्हें लंबी दूरी के धावक के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलना भी पसंद है।

कैसा रहा राजनीतिक सफर राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर चार दशकों से भी अधिक का है। अपनी युवावस्था से ही वे आरएसएस और जनसंघ से जुड़े रहे। उन्होंने 1998 और 1999 में कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद बनकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। इस दौरान उन्होंने कपड़ा उद्योग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अपने सांगठनिक अनुभव के तहत, वे 2003 से 2006 तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने तमिलनाडु में पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए 93 दिन की रथ यात्रा निकाली थी। उन्हें झारखंड के राज्यपाल (फरवरी 2023 - जुलाई 2024) और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल (जुलाई 2024 से) के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। Edited by : Sudhir Sharma