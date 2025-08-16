Call Center से लीक हुआ Credit Card का डेटा, 2.6 करोड़ रुपए की ठगी, 18 आरोपी गिरफ्तार

Credit card holders cheated of Rs 2.6 crore : दिल्ली को छोड़कर देशभर में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के क्रेडिट कार्ड धारकों से करीब 2.6 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 महीने तक चले इस अभियान में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर में अंदरुनी सूत्रों के माध्यम से ग्राहकों का गोपनीय आंकड़ा प्राप्त किया, वे बैंक अधिकारी बनकर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) और ‘कार्ड वेरीफिकेशन वैल्यूज’ (CVV) जैसे संवेदनशील विवरण प्राप्त कर लोगों को ठग रहे थे। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में संचालन से जुड़े कई सदस्य, वित्तीय प्रबंधक और सिम कार्ड आपूर्तिकर्ता शामिल थे। पुलिस ने जांच के दौरान 52 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और ग्राहकों के बैंक विवरण बरामद किए।

पुलिस उपायुक्त (आईएफएसओ) विनीत कुमार ने एक आधिकारिक बयान में कहा, इसके बाद आरोपियों ने चुराई गई संवेदनशील जानकारी से ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म जैसे मंचों से इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट कार्ड खरीदे और बाद में इन्हें ट्रैवल एजेंट को बेच दिया। आय का नकदी और क्रिप्टोकरेंसी चैनलों, मुख्य रूप से टीथर (यूएसडीटी) के माध्यम से धनशोधन किया गया था

टीथर (यूएसडीटी) एक क्रिप्टोकरेंसी है जिसे अमेरिकी डॉलर के बराबर मूल्य रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे स्टेबलकॉइन भी कहा जाता है। पुलिस का अनुमान है कि गिरोह ने ग्राहकों से लगभग 2.6 करोड़ रुपए की ठगी की है। उन्होंने बताया कि इस धोखाधड़ी के मुख्य साजिशकर्ता अंकित राठी, वसीम और विशाल भारद्वाज है।

कॉल सेंटर के कर्मचारी विशेष लाहौरी और दुर्गेश धाकड़ पर आंकड़े साझा करने का आरोप है, जबकि गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में संचालन से जुड़े कई सदस्य, वित्तीय प्रबंधक और सिम कार्ड आपूर्तिकर्ता शामिल थे। पुलिस ने जांच के दौरान 52 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और ग्राहकों के बैंक विवरण बरामद किए। (भाषा)

