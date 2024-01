'डीपफेक' पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती : कोविन्द

Deepfake is a big challenge for the whole world : भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) के 55वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द (Ramnath Kovind) ने कहा कि 'डीपफेक' (Deepfake), फेक न्यूज (fake news) और गलत सूचनाएं (misinformation) पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। आज कोई भी जानबूझकर गलत सूचना फैलाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर सकता है।