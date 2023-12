रतन टाटा भी हुए डीपफेक वीडियो का शिकार

Ratan Tata also became victim of deepfake video : टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन (chairman) और उद्योगपति रतन टाटा (Ratan Tata) ने उनके नाम का इस्तेमाल कर जोखिममुक्त और 100 प्रतिशत गारंटी के साथ निवेश को लेकर साझा किए गए वीडियो को बुधवार को 'फर्जी' बताया। टाटा ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम (Instagram) पर एक पोस्ट में सोना अग्रवाल नाम की एक उपयोगकर्ता की पोस्ट की आलोचना की जिसमें निवेश की सिफारिश करने वाले एक वीडियो में उद्योगपति के फर्जी साक्षात्कार का इस्तेमाल किया गया है।