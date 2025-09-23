दिल्ली में कुट्टू का आटा खाने से करीब 200 लोग बीमार

Delhi news in hindi : उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में नवरात्रि के दौरान कथित तौर पर कुट्टू का आटा खाने से लगभग 200 लोग भोजन विषाक्तता के कारण बीमार पड़ गए। जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी, लाल बाग और स्वरूप नगर सहित विभिन्न इलाकों के मरीजों की हालत स्थिर है और कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह लगभग छह बजकर 10 मिनट पर जहांगीरपुरी थाने में उन्हें कई लोगों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने लगी, जिन्होंने कुट्टू के आटे से बना खाना खाया था। मरीजों को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल (बीजेआरएम) अस्पताल भेजा गया। सुबह से लगभग 150 से 200 लोग आपातकालीन वार्ड में रिपोर्ट कर चुके हैं।

अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध भोजन विषाक्तता ने इलाके में विशेष रूप से चिंता पैदा कर दी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नवरात्रि के अवसर पर उपवास कर रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि स्थानीय बाजारों में बिक रहे कुट्टू के आटे की गुणवत्ता की जांच सहित आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले की सूचना खाद्य विभाग को दे दी गई है।

