देश में बढ़ी बिजली की मांग, साल 2032 में होगी 366 गीगावाट

Demand for electricity increased in the country : देश में बिजली की अधिकतम मांग 2032 तक बढ़कर 366 गीगावाट और 2047 तक 693 गीगावाट हो जाएगी। भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना और 2070 तक इसे शुद्ध रूप से शून्य स्तर पर लाना है।