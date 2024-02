Gyanvapi Case : ज्ञानवापी परिसर के अन्य बंद तहखानों का भी ASI से सर्वे कराने की मांग, अदालत में याचिका दायर

Demand to get ASI survey of other closed basements of Gyanvapi Campus : वाराणसी जिला न्यायाधीश की अदालत में एक महिला ने सोमवार को याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वेक्षण कराने की मांग की है। जिला अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख तय की है।