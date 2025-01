पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण में क्या अंतर है, समझिए

Difference between Padma Vibhushan and Padma Bhushan and Padma Shri: हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा देश के प्रतिष्ठित नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सार्वजनिक सेवा और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं - पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। आइए जानते हैं इन तीनों पुरस्कारों में क्या अंतर है।





पद्म पुरस्कारों का इतिहास

पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।





पद्म पुरस्कारों की श्रेणियां

पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं:

पद्म विभूषण: यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सार्वजनिक मामलों और सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया हो।

पद्म भूषण: यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाएं प्रदान की हों।

पद्म श्री: यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो।

पद्म पुरस्कारों के लिए चयन प्रक्रिया

पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन आम जनता से आमंत्रित किए जाते हैं। नामांकन के बाद एक चयन समिति इन नामांकनों की समीक्षा करती है और पुरस्कारों के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन करती है।



पद्म पुरस्कारों का महत्व

पद्म पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक हैं। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है। ये पुरस्कार न केवल व्यक्तिगत सम्मान होते हैं, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय भी होते हैं।





पद्म पुरस्कार 2025

वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई थी। इस वर्ष 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 हस्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इनमें से कई हस्तियां कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सार्वजनिक सेवा और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से हैं।

