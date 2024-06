अखिलेश-डिंपल से पहले पति-पत्नी की ये जोड़ियां संसद में रह चुकी हैं संग संग

Dimple Akhilesh and other MP couples of Lok Sabha : 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत 24 जून से हुई। इस बार विपक्ष एनडीए सरकार का लगातार घेराव कर रहा है। संसद से कई दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की सामने आई। अखिलेश और डिंपल दोनों सांसद हैं। दोनों उप्र से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की जुगलबंदी और एक-दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराना। अखिलेश के भाषण के समय डिंपल के अंदाज के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं।