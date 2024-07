सट्टेबाजी और जुआ कंपनियां बनीं आतंकवाद के वित्त पोषण का माध्यम, SASTRA रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Disclosure in the report regarding financing of terrorism : अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ खिलाने वाली कंपनियां धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए माध्यम का काम करती हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सुरक्षा एवं वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान संघ की एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है।