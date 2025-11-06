ED ने क्यों कुर्क की सुरेश रैना और शिखर धवन 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति, क्या है पूरा मामला

आरोप है कि इन क्रिकेटरों ने विदेशी कंपनियों के साथ प्रचार अनुबंध किए, और उनका भुगतान विदेशी माध्यमों से लेयर ट्रांजेक्शन के जरिए किया गया। इससे अवैध फंड्स की असली पहचान छिपाई गई। Edited by : Sudhir Sharma
ED, Headquarters office has provisionally attached movable and immovable assets valued at Rs. 11.14 Crore belonging to former Indian Cricketers Suresh Raina and Shikhar Dhawan under PMLA, 2002 in connection with endorsement of illegal betting platform 1xBet. The attachment…— ED (@dir_ed) November 6, 2025