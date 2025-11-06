Dharma Sangrah

ED ने क्यों कुर्क की सुरेश रैना और शिखर धवन 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति, क्या है पूरा मामला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (19:27 IST)
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क कर ली है। कुर्की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है।
इसमें सुरेश रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपए मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दोनों पूर्व क्रिकेटरों के खिलाफ यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet के प्रचार से जुड़ी है। 
क्या हैं आरोप 
ईडी के मुताबिक दोनों क्रिकेटरों ने '1xBet' और उससे जुड़े सरोगेट ब्रांड्स - 1xBat, 1xBat Sporting Lines  का जानबूझकर प्रमोशन किया। इससे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा मिला।
आरोप है कि इन क्रिकेटरों ने विदेशी कंपनियों के साथ प्रचार अनुबंध किए, और उनका भुगतान विदेशी माध्यमों से लेयर ट्रांजेक्शन के जरिए किया गया। इससे अवैध फंड्स की असली पहचान छिपाई गई। Edited by : Sudhir Sharma

