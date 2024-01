GTRI की रिपोर्ट में खुलासा, भारत के साथ हर कोई चाहता है मुक्त व्यापार समझौता

Everyone wants free trade agreement with India : यूरोप और ब्रिटेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से लेकर ओमान और पेरू जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाओं वाले कई देश भी भारत के तेजी से बढ़ते बाजार के कारण उसके साथ मुक्त व्यापार समझौते (free trade agreements : FTA) करना चाहते हैं। एक आर्थिक शोध संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही।