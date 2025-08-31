ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIR

Advertiesment
हमें फॉलो करें fir in raipur

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रायपुर , रविवार, 31 अगस्त 2025 (15:50 IST)
Mahua Moitra news in hindi : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 
 
पुलिस ने बताया कि एक स्थानीय निवासी गोपाल सामंतो की शिकायत पर मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 और 197 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मोइत्रा का बयान आपत्तिजनक और असंवैधानिक है।
 
महुआ ने अमित शाह पर बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर कहा कि उनका सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। मोइत्रा ने कहा कि वे बार-बार घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन भारत की सीमा की सुरक्षा 5 बलों द्वारा की जाती है और यह सीधे तौर पर यह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है।
 
तृणमूल सांसद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का हवाला देते हुए कहा कि लाल किले से खड़े होकर प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि घुसपैठिए जनसांख्यिकीय बदलाव कर रहे हैं। लेकिन जब वह यह कह रहे थे, तब उनके गृहमंत्री अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और ताली बजा रहे थे।
 
कृष्णानगर की लोकसभा सदस्य मोइत्रा ने कहा कि जब गृह मंत्रालय और गृह मंत्री देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि घुसपैठिए हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो फिर गलती किसकी है? क्या यह हमारी गलती है? या आपकी? उन्होंने यह भी सवाल किया कि सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की मौजूदगी के बावजूद घुसपैठ क्यों जारी है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

2025 में भारत रत्न के कितने दावेदार, जानिए क्या है नियम?

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels