Weather Update : यूपी में उत्तराखंड से आई बाढ़, 20 से ज्यादा गांवों में घुसा पानी

Floods came to Uttar Pradesh from Uttarakhand : नेपाल और उत्तराखंड के बांधों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने उत्तर प्रदेश के तराई और मैदानी इलाकों में बाढ़ के रूप में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जलभरण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने से उफनाई नदियों की बाढ़ से प्रदेश में 6 जिलों के अनेक गांव प्रभावित हुए हैं। पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है और उसकी बाढ़ का पानी 20 गांवों में घुस गया।