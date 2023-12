MPs Suspension : पूर्व केंद्रीय मंत्री अहलूवालिया ने विपक्ष पर किया पलटवार, 1989 में 63 सांसदों के निलंबन का दिया हवाला

Former Union Minister SS Ahluwalia hits back at the opposition : भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएस अहलूवालिया ने संसद से कई सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना पर बुधवार को पलटवार करते हुए इंदिरा गांधी की हत्या पर रिपोर्ट पेश करने की लगातार मांग करने पर 1989 में लोकसभा से 63 सांसदों के निलंबन का हवाला दिया।