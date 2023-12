संसद परिसर की सुरक्षा में चूक को लेकर उच्चस्तरीय जांच जारी : प्रह्लाद जोशी

Case of lapse in security of Parliament : संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर एक उच्चस्तरीय जांच जारी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान और संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के बीच जोशी ने यह टिप्पणी की।