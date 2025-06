माधवराव सिंधिया से लेकर वाईएसआर तक, कई हस्तियों ने गंवाई हवाई हादसों में जान

Former Chief Minister of Gujarat Vijay Rupani died in Air India plane crash: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उन यात्रियों में शामिल थे, जो बृहस्पतिवार को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार थे। रूपाणी पहली हस्ती नहीं हैं, जिन्होंने हवाई दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। अहमदबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक के लिए उड़ान भरने के महज कुछ मिनट बाद एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर बोइंग-787 विमान दुर्घटना हो गया था, जिसमें सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। रूपाणी से पहले भी भारत की कई दिग्गज हस्तियां हवाई दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुकी हैं। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में....