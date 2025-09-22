Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






SEBI से क्लीनचिट के बाद क्‍या बोले गौतम अडाणी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Gautam Adani's statement after SEBI clean chit

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (16:01 IST)
Gautam Adani News : अरबपति उद्योगपति गौतम अडाणी ने कहा है कि बाजार नियामक सेबी की जांच में सभी आरोप खारिज होने के बाद अब उनका समूह नवोन्मेषण को तेज करने, पारदर्शिता बढ़ाने और दीर्घकालिक प्रभाव वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। अडाणी ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों से मुक्त होने के बाद कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक संदेश में कहा, आज वह बादल छंट गया है जो 2 साल से हमारे ऊपर मंडरा रहा था। सेबी की व्यापक जांच ने जनवरी, 2023 में आई रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है।
 
अब बंद हो चुकी अमेरिकी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी, 2023 में अडाणी समूह पर खातों में गड़बड़ी, शेयर कीमतों में हेराफेरी और गैर-पारदर्शी विदेशी संस्थाओं के उपयोग का आरोप लगा था। इससे समूह के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई थी और समूह की कंपनियों के सामूहिक बाजार पूंजीकरण में करीब 150 अरब डॉलर तक की गिरावट आई थी। हालांकि समूह ने शुरू से ही आरोपों को नकार दिया था।
ALSO READ: गौतम अडाणी को अमेरिकी बाजार नियामक ने नहीं भेजा नोटिस, जानिए वजह
समूह के चेयरमैन अडाणी ने इसे ‘लक्षित एवं बहुआयामी हमला’ बताने के साथ वैश्विक समीक्षा के दौर में अपने कर्मचारियों की प्रतिबद्धता की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस दौर में भी समूह के बंदरगाह, बिजली संयंत्र, हवाई अड्डे, सीमेंट और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं आगे बढ़ती रहीं।
 
अडाणी ने कहा, आपने साबित कर दिया कि दबाव में काम को अंजाम देना ही चरित्र की असली परीक्षा होती है और यह दिखा दिया कि अडाणी का चरित्र अटूट है। भविष्य की प्राथमिकताएं बताते हुए अडाणी ने कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता समूह की नींव बनी रहनी चाहिए। उन्होंने ऊर्जा, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में तेज नवाचार, दीर्घकालिक मूल्य निर्माण और कायांतरण पर जोर दिया।
ALSO READ: Operation Sindoor में रही अडाणी डिफेंस की भूमिका, गौतम अडाणी ने बताया ड्रोन-एंटी ड्रोन सिस्टम से कैसे मिली सेना को मदद
अडाणी ने कहा, हमें आज की तालियों के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशकों की विरासत के लिए निर्माण करना है। उन्होंने कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए इस अवधि को ‘अग्निपरीक्षा’ बताते हुए कहा कि हरेक संकट बुनियाद को मजबूत करता है और संकल्पशक्ति को दृढ़ करता है।
ALSO READ: SEBI ने भगोड़े हीरा कारोबारी Mehul Choksi को 2.1 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा
अडाणी ने कहा कि पिछले तीन साल की अवधि को कर्मचारी एक ऐसी ‘चिंगारी’ के रूप में याद रखें जो बड़े अडाणी समूह का निर्माण करे। उन्होंने अपने संदेश के आखिर में कहा, हमारी कहानी साहस, संकल्प और मातृभूमि भारत से किए गए वादे की गवाही बने। सत्यमेव जयते, जय हिंद। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अच्‍छा होता नगर निगम प्रशासन, No Car Day के साथ नो गड्डा डे भी मनाता

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels