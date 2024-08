क्या कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं गुलाम नबी आजाद, रखी कौनसी शर्त

Ghulam Nabi Azad laid down a condition for returning to Congress : 2 साल पहले कांग्रेस से अलग होकर अपना राजनीतिक दल खड़ा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के बारे में चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है। कहा यह जा रहा है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में बिना मैदान में उतरे ही हार स्वीकार करने के उपरांत वे अब अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौटना चाहते हैं पर कांग्रेस ने उनकी उस शर्त पर फिलहाल कोई वादा करने से इंकार कर दिया है जिसके अनुसार, वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस में वापस लौटना चाहते हैं। हालांकि डीपीएपी के प्रवक्ता ने इन चर्चाओं को कोरी अफवाह करार दिया है।