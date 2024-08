आभूषणों के निर्यात को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, शुल्क वापसी दरों में की कटौती

Government's big announcement regarding export of gold and silver jewellery : सरकार ने सोने और चांदी के आभूषणों के निर्यात पर शुल्क वापसी दरों (ड्राबैक दरों) में आधे से अधिक की कटौती की है। राजस्व विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। आम बजट में इन कीमती धातुओं के आयात शुल्क में उल्लेखनीय कमी की गई थी, जिसका समायोजन करने के लिए उक्त कटौती की गई।