गुजरात में ISIS के 4 आतंकी गिरफ्तार, जांच में जुटी ATS

4 terrorists of Islamic State arrested in Gujarat : गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने सोमवार को कहा कि उसने अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल हवाईअड्डे से इस्लामिक स्टेट (IS) के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है।