Weather Update : गुजरात के पलसाना में 10 घंटे में 153 मिमी बारिश, कई इलाकों में जल भरा

Heavy rain in many areas of Gujarat : गुजरात के कई इलाकों में रविवार को भारी बारिश हुई जिससे अहमदाबाद और सूरत सहित कुछ शहरों में जलभराव के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सूरत जिले के पलसाना तालुका में मात्र 10 घंटे में 153 मिमी बारिश हुई, जो राज्य में सबसे अधिक बारिश है।