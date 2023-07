मुंबई में तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित

Due to water logging, Andheri Subway is closed, while traffic is diverted to Vile Parle bridge &Captain Gore Marg S.V road.



पाणी साचल्यामुळे अंधेरी सबवे बंद करण्यात आला आहे,वाहतूक विलेपार्ले पूल आणि कॅप्टन गोरे मार्ग एस. व्ही रोडकडे वाहतूक वळवण्यात आली आहे. #MTPTrafficUpdates