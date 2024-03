Farmers Protest : हाईकोर्ट ने दिए किसान शुभकरण की मौत की न्यायिक जांच के आदेश

High Court orders judicial inquiry into the death of farmer Shubhakaran Singh : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खनौरी सीमा पर पिछले माह प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया है। मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और पंजाब तथा हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के 2 अधिकारियों द्वारा की जाएगी।