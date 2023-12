Highway will remain closed in Ayodhya from midnight of 29th December : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर 29 दिसंबर की मध्य रात्रि एक बजे से 30 दिसंबर शाम 4 बजे तक 15 घंटे के लिए हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों का यातायात प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्जनपदीय डायवर्जन 30 दिसंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 4 बजे तक लागू रहेगा।