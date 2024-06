गृहमंत्री शाह ने की जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा हालात की समीक्षा, 16 जून को होगी हाईलेवल मीटिंग

Home Minister Amit Shah reviewed the security situation in Jammu and Kashmir : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमले समेत हाल में हुई कई आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।