Instagram पर छाए गृहमंत्री अमित शाह, 1 करोड़ के पार हुए फॉलोअर्स

Amit Shah's number of followers on Instagram crossed one crore : सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 'फॉलोअर्स' की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है कि संसद में कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के बाद उनके 'फॉलोअर्स' की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।