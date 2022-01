Dating App ने बदल दिए प्‍यार के मायने, अब यह हो गया Hook-up और one night stand, यंग जनरेशन गढ़ रही ‘रिश्‍तों की नई परिभाषा’

पहले दोस्‍ती फि‍र प्‍यार और फिर सात जन्‍मों तक साथ रहने की कसमें। अगर शादी न हो पाए तो इश्‍क में मजनू बन जाना। बाल बढ़ा लेना, खाना नहीं खाना और शायरी करने लगना। यह सब गुजरे जमाने की बातें हैं।





नए दौर का आशिक बिलकुल अलग है, वो आवारा है, लेकिन पागल और दीवाना नहीं। क्‍योंकि उसके पास डेटिंग ऐप है। वो प्‍यार में यकीन कम ही करता है, लॉन्‍ग लॉस्‍ट‍िंग रिश्‍तों का उसके लिए कम ही मायने हैं। वो डेट करता है, सेक्‍स करता है, हुकअप करता है और आगे बढ़ जाता है। इसमें प्‍यार नहीं है तो धोखा भी नहीं है।





जहां प्‍यार होता भी है तो ब्रेकअप कर के मूवऑन करना भी उनके लिए बेहद आसान है। यह नए दौर के रिलेशनशि‍प की परिभाषा है, इसमें परंपरागत रिश्‍तों का जाल और ताना-बाना नहीं है।





यह इस दौर की हकीकत है। क्‍योंकि यह इंटरनेट का युग है। इसमें किसी को अपने दिल की बात कहने के लिए किसी खत या किसी बगीचे की जरूरत नहीं होती। यहां एक डेटिंग ऐप पर एक लव स्‍वाइप करने पर बात बन जाती है।





इसके लिए इंटरनेट और प्‍ले-स्‍टोर पर हजारों डेटिंग ऐप हैं, जहां युवा अपनी मैचिंग खोजते हैं। बात बनने पर वे डेट करते हैं, या Hookup करते हैं, या One night stand. के लिए तैयार हो जाते हैं।





इस रिश्‍ते में अगर सिर्फ One night stand करना है तो जरूरी नहीं कि ये बताया जाए कि एक दूसरे का नाम क्‍या है, वे कहां रहते हैं और क्‍या करते हैं। यहां तक कि इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि सिंगल है, शादीशुदा या सेपरेटेड।





रिश्‍तों को लग रही ठेस भी

हालांकि नए जमाने के इस रिलेशनशि‍प ट्रेंड की वजह से परंपरागत रिश्‍तों को भी ठेस लग रही है, हाल ही में एक ऐसे मामला सामने आया जिसमें प्‍यार में धोखा देने की बू आ रही थी।





जब ब्‍वॉयफ्रेंड ने दिया धोखा

एक लड़की ने सोशल मीडि‍या में अपना वीडि‍यो शेयर कर बताया कि कैसे उसके साथ रिलेशन में होते हुए उसके ब्‍वॉयफ्रेंड ने टिंडर डेटिंग ऐप पर अकांउट बनाया और उसे धोखा दिया। उसने बताया एक दिन वो अपनी सहेली का टिंडर अकाउंट खंगाल रही थी तो वहां उसे अपने ब्‍वॉयफ्रेंड का अकाउंट भी नजर आया। उसने सोचा कि शायद किसी ने फेक अकाउंट बना लिया होगा, लेकिन उसकी पड़ताल करने पर सामने आया कि यह वैरिफाइड अकाउंट है, जहां उसका ब्‍वॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों की तलाश कर रहा है। बस, फि‍र क्‍या था उसने अपने ब्‍वॉयफ्रेंड के साथ यह रिश्‍ता खत्‍म कर लि‍या।





यह कोई पहली या आखिरी कहानी नहीं है। इस वक्‍त ऐसे हजारों मामले देखने को मिल जाएंगे, जहां लोग रिलेशनशि‍प में होते हुए या शादी में होते हुए भी किसी और को डेट कर रहे हैं या डेटिंग ऐप का इस्‍तेमाल कर रहे हैं।





कैसे Hookup ने बनाई अपनी जगह

दूसरी तरफ परमानेंट प्‍यार के चक्‍कर से बाहर निकलकर आजकल यंग जनरेशन हुकअप को अपना रही है। Hook up शब्द पश्चिम से आया है। जिसका मलतब आजकल सिर्फ सेक्‍स करने से लगाया जाता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से पहली बार पार्टी में, बार में या किसी डेटिंग ऐप के जरिए मिलता है, उनके बीच ज्यादा जान पहचान ना होते हुए भी वे कुछ घंटों के लिए साथ में रहते हैं और संबंध बनाते हैं तो इसे hook up कहा जाता है।

कई बार तो एक दूसरे का नाम तक नहीं पता होता है और वे साथ हो लेते हैं। Hook up करने के बाद कपल एक दूसरे को भूल जाते हैं। यह एक तरह का one night stand वाला संबंध है। वे सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए एक दूसरे के प्रति आकर्षि‍त होते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वे शादीशुदा है, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है।





एक रिसर्च के अनुसार 44 प्रतिशत पुरुषों ने एक युवती या महिला में झूठी दिलचस्‍पी लेते हैं, सिर्फ उनके साथ hook up करने के लिए।





दरअसल, आज का युवा दीवाना और मजनू नहीं होना चाहता। वो अपने कॅरियर पर ध्‍यान देता है, पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो किसी के प्‍यार में रातभर जागता रहे और अपना दिन और मूड खराब करे। इसलिए वो अपनी शारीरिक जरूरत के लिए कुछ घंटों के लिए एक अंजान पार्टनर के संपर्क में आता है उसके साथ हुकअप या वननाइट स्‍टैंड करता है और आगे बढ़ जाता है। इसमें न प्‍यार, न धोखा और न वफादारी का कोई झमेला।





क्‍या कहते हैं इस दौर के युवा

इंदौर की रागिनी दीक्षि‍त कहती हैं, इन डेटिंग ऐप ने नए जमाने के रि‍श्‍तों को आसान बना दिया है, हालांकि इसमें प्‍यार और रिश्‍तों की इमानदारी की खूश्‍बू नहीं है।





एक मीडि‍या फर्म में काम करने वाले दिल्‍ली के गौरव कुमार ने वेबदुनिया को बताया कि नया दौर है, रिश्‍तों का तानाबाना भी नया होगा, इसे ह‍में स्‍वीकार करना चाहिए, यही हकीकत है।





मास कम्‍युनिकेश की स्‍टूडेंट स्‍वाति सिंह बताती है जब आप यंग होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं तो यह सब चलता है, लेकिन उम्र के एक पड़ाव के बाद आपको शादी करना होती है, एक परमांनेंट रिश्‍ते को पोसना होता है। यह भी एक दूसरा पहलू है।





ये Dating App हैं चलन में



Tinder Dating App

टिंडर सबसे ज्यादा लोकप्रिय डेटिंग ऐप है, इसकी मदद से कई कपल चैट करते हैं, रिश्‍ते बनाते हैं।





Okcupid Dating App

यह ऐप बहुत जानी-मानी और लोकप्रिय डेटिंग ऐप है। इसका इंटरफ़ेस और यूजर बेस एकदम फेसबुक के जैसे मिलता जुलता है। इसमें ईमेल कर सकते हैं, उसके साथ प्रोफाइल मैच होने पर आप एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं।





Happn Dating App

इस डेटिंग ऐप में खास फीचर यूज़र को मिलते हैं। यह प्रोफाइल मैच करवाने के लिए लोकेशन का इस्तेमाल करता है और यही विशेषता इसे अन्य डेटिंग ऐप से अलग बनाती है।





Truly madly app

अपने यूजर की सेटिस्फाई जानकारी को एकत्रित करने के लिए उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल का इस्तेमाल करती है। फिर आपके धर्म, समुदाय और इनकम के आधार पर अन्य लोगों को प्रोफाइल प्रदर्शित करती है।





Woo Dating App

यह भी काफी जानी-मानी डेटिंग ऐप है। यह खासतौर से शिक्षित पेशेवरों को ही फोकस करके सर्विस देती है। इसमें यूजर को वॉइस इंट्रो, टैग सर्च और इसके अलावा डायरेक्ट मैसेजिंग की भी सुविधा है। इसमें वॉयस कॉल भी किया जा सकता है।





Thrill Dating App

यह ऐप भारतीय परिवेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित कही जा रही है। लोकेशन के आधार पर ये प्रोफाइल्स दिखाती है और फिर आपको दूसरो की प्रोफाइल को देख उनसे मैच करना होता है।