देश का विदेशी कर्ज बढ़कर 629.1 अरब डॉलर हुआ, RBI ने जारी किए आंकड़े

Foreign debt increased at the end of June : भारत का विदेशी ऋण जून 2023 के अंत में मामूली रूप से बढ़कर 629.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, हालांकि ऋण-जीडीपी अनुपात में गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों में यह बात सामने आई।