US Tariff के बावजूद भारत की GDP में आया उछाल, रिपोर्ट में अनुमान से ज्‍यादा निकले आंकड़े

India's GDP News : अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर अवधि) में 8.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर हासिल की है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये वृद्धि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की विकास दर 5.6 प्रतिशत से काफी अधिक है। इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि पूरे साल की ग्रोथ एवरेज 6.9 फीसदी रहेगी। वहीं आरबीआई ने 6.8 फीसदी ग्रोथ का अनुमान लागाया है। तमाम एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि ग्रोथ के लिहाज से तीसरी तिमाही में भी बेहतर रहेगी।





दूसरी तिमाही में ट्रेड, होटल ग्रोथ सालाना आधार पर 6.1% से बढ़कर 7.4% पर, माइनिंग ग्रोथ -0.4% से बढ़कर -0.04% फीसदी पर कंस्ट्रक्शन ग्रोथ 8.4% से घटकर 7.2% फीसदी पर, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 3% से बढ़कर 4.4% फीसदी पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.2% से बढ़कर 9.1% फीसदी पर और एग्री ग्रोथ 4.1% से घटकर 3.5% फीसदी पर रही है।







ALSO READ: आनंद शर्मा बोले, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप की टिप्पणियां अपमानजनक और अस्वीकार्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रियल जीडीपी वृद्धि दर के आठ प्रतिशत से ऊपर निकलने की वजह द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन था। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रही है।

सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में निर्यात 5.6 प्रतिशत बढ़ा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 3 प्रतिशत बढ़ा था। यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुक्रवार (28 नवंबर) को दी।

Edited By : Chetan Gour