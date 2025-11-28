Dharma Sangrah

US Tariff के बावजूद भारत की GDP में आया उछाल, रिपोर्ट में अनुमान से ज्‍यादा निकले आंकड़े

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (17:22 IST)
India's GDP News : अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर अवधि) में 8.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर हासिल की है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये वृद्धि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की विकास दर 5.6 प्रतिशत से काफी अधिक है। इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि पूरे साल की ग्रोथ एवरेज 6.9 फीसदी रहेगी। वहीं आरबीआई ने 6.8 फीसदी ग्रोथ का अनुमान लागाया है। तमाम एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि ग्रोथ के लिहाज से तीसरी तिमाही में भी बेहतर रहेगी।

IMF ने अपनी ताजा स्टाफ कंसल्टेशन रिपोर्ट में, फिस्कल फैक्टर्स को कंट्रोल में रखते हुए हाई ग्रोथ बनाए रखने की सरकार की कोशिशों की तारीफ की है और कहा है कि ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद घरेलू डिमांड भारत के विकास का आधार बनी हुई है।
दूसरी तिमाही में ट्रेड, होटल ग्रोथ सालाना आधार पर 6.1% से बढ़कर 7.4% पर, माइनिंग ग्रोथ -0.4% से बढ़कर -0.04% फीसदी पर कंस्ट्रक्शन ग्रोथ 8.4% से घटकर 7.2% फीसदी पर, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 3% से बढ़कर 4.4% फीसदी पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.2% से बढ़कर 9.1% फीसदी पर और एग्री ग्रोथ 4.1% से घटकर 3.5% फीसदी पर रही है।

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रियल जीडीपी वृद्धि दर के आठ प्रतिशत से ऊपर निकलने की वजह द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन था। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रही है।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में निर्यात 5.6 प्रतिशत बढ़ा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 3 प्रतिशत बढ़ा था। यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुक्रवार (28 नवंबर) को दी।
