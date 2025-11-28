Festival Posters

उत्तराखंड में 12000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, CM ने बांटे नियुक्ति पत्र

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (16:25 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य लोकसेवा आयोग के 178 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में 12 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर तैयार हो चुका है। इसके माध्यम माध्यम से एक वर्ष में व्यापक नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएंगी।
 
मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में विभिन्न विभागों में चयनित 178 सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी क्रम में प्रदेश में अब तक 26 हजार 500 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी है। मुख्‍यमंत्री धामी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले समस्त अधिकारियों को उज्ज्वल भविष्य हेतु बधाई और शुभकामनाएं दीं। 
 
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के हितों, अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। सरकार के सुनियोजित, पारदर्शी एवं प्रतिबद्ध प्रयासों का ही परिणाम है कि पिछले चार वर्षों में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मंत्री गणेश जोशी, रेखा आर्य और विधायक भरत चौधरी, श्रीमती सविता कपूर भी उपस्थित थे। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

