देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक

देहरादून , गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (14:04 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में 28 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन (WSDM) में वैश्विक नेता और विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर गहन मंथन करेंगे। इसका आयोजन उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा किया जा रहा है। 
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि निश्चित तौर पर इस सम्मेलन से निकलने वाले निष्कर्ष, सुझाव और रणनीतिक समाधान न केवल उत्तराखंड, बल्कि समस्त हिमालयी राज्यों के लिए मार्गदर्शक, उपयोगी और दूरगामी प्रभाव वाले सिद्ध होंगे।
 
यूकॉस्ट द्वारा आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन एक ऐसा वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समुदायों की सहभागिता, ज्ञान-साझा, नवीन तकनीकों और नीति-निर्माण के लिए व्यवहारिक समाधान तलाशना है। सम्मेलन से पहले कई प्रमुख शहरों में प्री-समिट जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।
लोगों के सुझाव सुने : दूसरी ओर, मुख्‍यमंत्री धामी ने नैनीताल में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों और युवा साथियों से भेंट कर उनके विचार और सुझाव सुने। धामी ने इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं पर उनका फीडबैक भी लिया। लोगों के खिले चेहरे और उत्साह क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलाव की कहानी बयान कर रहे हैं।
