देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक

लोगों के सुझाव सुने : दूसरी ओर, मुख्‍यमंत्री धामी ने नैनीताल में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों और युवा साथियों से भेंट कर उनके विचार और सुझाव सुने। धामी ने इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं पर उनका फीडबैक भी लिया। लोगों के खिले चेहरे और उत्साह क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलाव की कहानी बयान कर रहे हैं।