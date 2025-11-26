Biodata Maker

मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने संविधान दिवस पर शपथ दिलाई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बुधवार, 26 नवंबर 2025 (14:36 IST)
Uttarakhand news: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों और उपस्थित लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। 
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड में न्याय व्यवस्था को आधुनिक, सशक्त, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा लागू किए गए यूसीसी, धर्मांतरण निरोधक कानून एवं दंगारोधी कानून की आज संपूर्ण देश में सराहना हो रही है।
 
ABVP अधिवेशन स्थल का निरीक्षण : मुख्‍यमंत्री धामी ने परेड ग्राउंड, देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आयोजन को लेकर जिस उत्साह और संगठनात्मक दक्षता के साथ विद्यार्थी परिषद के युवा निरंतर कार्य कर रहे हैं, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। युवाओं की यह ऊर्जा और प्रतिबद्धता आगामी अधिवेशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
 
धामी ने कहा कि इन सभी तैयारियों को देखकर विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र जीवन की स्मृतियां भी ताज़ा हो उठीं। विद्यार्थी परिषद की संगठनात्मक संस्कृति, अनुशासन और सेवा भाव ने ही ‘जनसेवा सर्वोपरि’ की भावना के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी।
