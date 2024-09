भारत से क्यों नाखुश है रूस, इसका यूक्रेन से है कनेक्शन

Why is Russia unhappy with India : भारत के लिए यह गर्व की बात है कि रक्षा सामग्रियों का न केवल स्वदेशी उत्पादन ही, बल्कि उनका निर्यात भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अन्य देशों से आयात पर निर्भरता उसी अनुपात में कम हो रही है। उदाहरण के लिए चालू वित्त वर्ष 2024–25 की पहली तिमाही में भारतीय रक्षा सामग्रियों के निर्यात में 78 प्रतिशत की वृद्धि देखने में आई है। वित्त वर्ष 2017 के बाद से भारत का रक्षा निर्यात 12 गुना से भी अधिक हो गया है।