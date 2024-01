Beating Retreat 2024 : बीटिंग रिट्रीट समारोह में बजेगी भारतीय धुन, झूमने को मजबूर हो जाएंगे दर्शक

Indian tune will be played in the Beating Retreat ceremony : गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन के मौके पर रायसीना हिल्स पर सोमवार को आयोजित होने जा रहे 'बीटिंग रिट्रीट' में सेना और अद्धसैनिक बलों के बैंड पूर्ण रूप से भारतीय धुन बजाएंगे। ये संगीत बैंड विशिष्ट दर्शकों के सामने 31 मनमोहक और झूमने को मजबूर करने वाली भारतीय धुन बजाएंगे।