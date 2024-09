म्यांमार से घुसपैठ और तस्करी पर लगेगी लगाम, 1643 KM लंबी सीमा होगी सील, 31000 करोड़ होंगे खर्च

Infiltration and smuggling from Myanmar will be curbed : भारत-म्यांमार की 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगाई जाएगी। यह सीमा हथियारों, गोला-बारूद और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात है। मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए 30 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया है।