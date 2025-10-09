DGP-SP ने फर्जी केस में फंसाया, IPS वाई पूरन सिंह की पत्नी ने 2 सीनियर अधिकारियों के खिलाफ की शिकायत, मानसिक प्रताड़ना का किया जिक्र

हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) वाई. पूरन कुमार की मौत से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में आईपीएस पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. कुमार द्वारा 2 सीनियर अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत करने की बात सामने आ रही है। 7 अक्टूबर को दोपहर के करीब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित आवास में खुद को गोली मार ली। इसके बाद पुलिस को उनके पास से एक वसीहतनामा और एक नोट बरामद हुआ था।

मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप मीडिया खबरों के अनुसार हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद उनकी पत्नी IAS अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा DGP और रोहतक SP के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। 4 पन्नों की शिकायत में उन्होंने अधिकारियों पर उनके पति को मानसिक उत्पीड़न, जाति-आधारित भेदभाव और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पति को जाति सूचकगालियां भी दी जाती थीं।

सुसाइड नोट में किन बातों का जिक्र सुसाइड नोट में उन्होंने नौकरी जुड़ी परेशानी, नाराजगी, मानसिक दबाव और कई विवादों का जिक्र किया हुआ है। हालांकि अभी तक नोट और वसीहतनामे को लेकर आधिकारिक रूप कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चंडीगढ़ पुलिस को घटनास्थल से एक वसीयत भी मिली, जिसमें पूरन कुमार ने सारी संपत्ति अपनी पत्नी अमनीत पी. कुमार के नाम करने की बात लिखी है। मीडिया खबरों के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने आत्महत्या करने से पहले उन्होंने अपने सभी सुरक्षाकर्मियों को परिसर से बाहर जाने के लिए कहा था और फिर वह घर के नीचे बने एक कमरे में गए और कुर्सी पर बैठकर खुद को गोली मार ली।