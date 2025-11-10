ISIS के निशाने पर था RSS का दफ्तर, आतंकियों ने की थी रैकी, गुजरात ATS का बड़ा दावा

Big revelation about ISIS terrorists :
गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस (ISIS) के आतंकियों को लेकर बड़ा दावा किया है। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) का कहना है कि लखनऊ स्थित आरएसएस का दफ्तर गिरफ्तार किए गए आतंकियों के निशाने पर था। इन आतंकियों ने इसके लिए दफ्तर की रैकी भी की थी। ATS ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में बीते दिन आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये आतंकी गुजरात और देशभर में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे।
ATS ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में बीते दिन आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये आतंकी गुजरात और देशभर में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि मोहियुद्दीन साइनाइड से जहरीला पदार्थ तैयार करने की कोशिश कर रहा था। इसके पास से रिसिन (Ricin) नामक जहर मिला है।
जो अरंडी के बीजों के प्रसंस्करण से बचे अपशिष्ट पदार्थ से बनाया जा सकता है। रिसिन बेहद जहरीला होता है। इसकी एक छोटी सी मात्रा से भी इंसान की जान जा सकती है। वह हथियार की डिलीवरी लेने अहमदाबाद आया था। एटीएस का मानना है कि ये आतंकी रासायनिक हमला करने वाले थे। ये आतंकी गुजरात में हथियार के आदान-प्रदान के लिए गुजरात पहुंचे थे।
ये आईएसआईएस के ट्रेंड आतंकी हैं। ये हथियार एक्सचेंज करने के लिए गुजरात आए थे, तभी गुजरात एटीएस की टीम ने इनको दबोच लिया और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इन आतंकियों का दिल्ली के आजादपुर मंडी में बड़ी तबाही मचाने का भी प्लान था। उन्होंने इस मंडी की भी रैकी की थी।
Edited By : Chetan Gour