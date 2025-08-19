ISRO अंतरिक्ष में 75 टन भार ले जाने वाले रॉकेट पर कर रहा काम, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में होगा सक्षम

ISRO News:
इसरो (ISRO) प्रमुख वी. नारायणन (V. Narayanan) ने मंगलवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी एक ऐसे रॉकेट (rocket) पर काम कर रही है जिसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी होगी और जो 75,000 किलोग्राम भार वाले 'पेलोड' को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। उस्मानिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में नारायणन ने कहा कि इस वर्ष इसरो ने कई महत्वपूर्ण मिशन तय किए हैं जिनमें 'नेविगेशन विद इंडिया कॉन्स्टेलेशन सिस्टम' (SAVIC)) सैटेलाइट, एन1 रॉकेट और भारतीय रॉकेटों के जरिए अमेरिका के 6,500 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना शामिल है।
नारायणन ने कहा कि फिलहाल भारत के 55 उपग्रह अंतरिक्ष में सक्रिय हैं और आने वाले 3 से 4 वर्षों में यह संख्या 3 गुना बढ़ाई जाएगी। इस अवसर पर तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके अहम योगदान के लिए विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta