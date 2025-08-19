ISRO अंतरिक्ष में 75 टन भार ले जाने वाले रॉकेट पर कर रहा काम, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में होगा सक्षम

इसरो (ISRO) प्रमुख वी. नारायणन (V. Narayanan) ने मंगलवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी एक ऐसे रॉकेट (rocket) पर काम कर रही है जिसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी होगी और जो 75,000 किलोग्राम भार वाले 'पेलोड' को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। उस्मानिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में नारायणन ने कहा कि इस वर्ष इसरो ने कई महत्वपूर्ण मिशन तय किए हैं जिनमें 'नेविगेशन विद इंडिया कॉन्स्टेलेशन सिस्टम' (SAVIC)) सैटेलाइट, एन1 रॉकेट और भारतीय रॉकेटों के जरिए अमेरिका के 6,500 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना शामिल है।