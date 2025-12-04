Hanuman Chalisa

क्या हरजीत कौर को हथकड़ी बांधकर किया गया था डिपोर्ट, जयशंकर ने दिया जवाब

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (14:16 IST)
Parliament news in hindi : विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि हरजीत कौर डिपोर्ट करते समय हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि फ्लाइट में बिठाने से पहले हिरासत में उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। भारत ने इस मामले में अमेरिका के सामने सख्त आपत्ति दर्ज कराई थी।
 
अमेरिका से 73 साल की हरजीत कौर के डिपोर्टेशन पर राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि जब भी डिपोर्ट किए गए लोगों को लेकर कोई फ़्लाइट आती है, तो डिपोर्ट किए गए लोगों का भारत सरकार के अधिकारी जरूर इंटरव्यू लेते हैं।
 
उन्होंने कहा कि हालांकि हरजीत कौर डिपोर्ट करते समय हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, लेकिन फ्लाइट में बिठाने से पहले हिरासत में उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। हमने यह मामला अमेरिकन एम्बेसी के सामने ज़ोरदार तरीके से उठाया और अमेरिकन अधिकारियों से इस पर गौर करने को कहा।
 
कैलिफोर्निया के ईस्ट बे इलाके में तीन दशक से रह रहीं हरजीत कौर को 8 सितंबर 2025 को उस समय हिरासत में लिया गया था जब वो 8 सैन फ्रांसिस्को के ICE दफ्तर सिर्फ कागज जमा करने गईं थी। उन्हें फरबेकर्सफील्ड स्थित Mesa Verde ICE डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। 25 सितंबर को उन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया गया।
edited by : Nrapendra Gupta 

